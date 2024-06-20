Путин допустил поставки высокоточного российского оружия Северной Корее
Россия не исключает поставок высокоточного вооружения Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) в рамках заключённых ранее соглашений. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Ханое по итогам визитов в КНДР и во Вьетнам.
Путин, комментируя удары Киева по территории России при помощи западного оружия, назвал эти действия "близкими" к акту агрессии. По его словам, страны, которые поставляют оружие, считают, что не воюют с РФ.
"Я вот и сказал, в том числе в Пхеньяне, что мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира. Имея в виду наши договорённости с КНДР, я и этого не исключаю", — указал российский лидер.
Ранее официальные лица на Западе встревожились из-за "возможного" российского ядерного удара в ответ на разрешение бомбить РФ иностранным оружием. Президент РФ Владимир Путин напомнил, что ВСУ смогут ударить вглубь РФ только при участии НАТО, что сделает альянс стороной конфликта. Тем временем в Госдуме призвали ударить ядерным оружием по одной стране, из-за чего Европа встанет "на колени".
Напомним, Путин посетил КНДР 19 июня. В рамках визита прошли переговоры в расширенном составе, также глава государства и лидер Северной Кореи пообщались с глазу на глаз. По итогам встречи был подписан Договор о всеобъемлющем партнёрстве. По словам лидера РФ, документ предусматривает оказание взаимной помощи при агрессии в отношении одной из сторон.
Life.ru / Андрей Тишин