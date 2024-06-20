Путин допустил поставки высокоточного российского оружия Северной Корее

Россия не исключает поставок высокоточного вооружения Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) в рамках заключённых ранее соглашений. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Ханое по итогам визитов в КНДР и во Вьетнам.

Путин, комментируя удары Киева по территории России при помощи западного оружия, назвал эти действия "близкими" к акту агрессии. По его словам, страны, которые поставляют оружие, считают, что не воюют с РФ.

"Я вот и сказал, в том числе в Пхеньяне, что мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира. Имея в виду наши договорённости с КНДР, я и этого не исключаю", — указал российский лидер.