Россиянам назвали 3 способа снизить ставку по кредиту

У россиян есть возможность получить сниженную ставку по кредиту. Например, банк понизит её на 1% в случае, если заёмщик не допустит просрочек по платежам. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяну Белянчикову.

"Второй и третий способы снизить ставку по займу — реструктуризация (увеличение срока кредита или снижение процентной ставки по нему) и рефинансирование (действующий кредит погашается за счёт нового займа по более выгодной ставке)", — рассказала экономист.

На сегодняшний день самым реальным способом снизить ставку является рефинансирование. Для того чтобы на него претендовать, у россиян не должно быть текущей просроченной задолженности, также заёмщику необходимо будет доказать ухудшение финансового положения, если существуют проблемы со здоровьем или снижен ежемесячный доход.

Татьяна Белянчикова добавила, что процентная ставка — главная, но не единственная составляющая стоимости кредита. Также в России существуют комиссии банка и платежи в пользу третьих лиц, которые влияют на общую стоимость займа.

По данным ЦБ на 16 мая 2024 года, ПСК (полная стоимость кредита с учётом комиссий и всех платежей) по нецелевым потребительским кредитам в России варьируется от 21,49 до 59,829% годовых. ПСК по ипотеке достигает от 14 до 27%. Ставки по вкладам составляют от 10 до 18,2%.