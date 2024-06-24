Армия России ослепила штурмовиков ВСУ и истребила целый батальон

Российская группировка войск "Юг" разгромила 46-ю аэромобильную и 79-ю десантно-штурмовую бригады ВСУ на подступах к городам Константиновка и Курахово Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ превышают численность целого батальона, гласит ежедневная сводка Минобороны РФ о ходе СВО.

"Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Константиновки и Курахова ДНР. Противник потерял более 610 военнослужащих, танк, БТР М113 производства США, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу FH-70 производства Британии, 152-мм гаубицу Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и боевую машину 122-мм РСЗО "Град", — рассказали в МО.

При этом во время продвижения российские военные уничтожили три станции радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов украинских ВС.