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Регион
24 июня, 10:51

ВСУ потеряли до 430 бойцов в безуспешных атаках на позиции группировки "Центр" ВС России

МО РФ: ВСУ потеряли до 430 бойцов в зоне ответственности группировки "Центр"

Российский военнослужащий в зоне СВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Российский военнослужащий в зоне СВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшие сутки Киев потерял до 430 военных в зоне ответственности группировки войск ВС РФ "Центр". Как сообщает пресс-служба Минобороны России, в районах населённых пунктов Сокол и Торецк (ДНР) российские подразделения улучшили тактическое положение, а также поразили 24-ю, 47-ю механизированные бригады ВСУ. Кроме того, наши бойцы отразили пять контратак штурмовых групп 23-й, 110-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад противника.

"Потери противника составили до 430 военнослужащих, две боевые бронированные машины МаххPrо производства США, восемь автомобилей", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным Минобороны, ВСУ также лишились 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", 122-мм гаубицы Д-30 и американской 105-мм гаубицы М119.

Ранее сообщалось, что российские войска за минувшие сутки поразили крупный логистический центр ВСУ, где хранилось западное оружие. Также наши бойцы поразили скопления живой силы и военной техники противника в 112 районах.

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Наталья Исакова
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