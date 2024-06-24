За прошедшие сутки Киев потерял до 430 военных в зоне ответственности группировки войск ВС РФ "Центр". Как сообщает пресс-служба Минобороны России, в районах населённых пунктов Сокол и Торецк (ДНР) российские подразделения улучшили тактическое положение, а также поразили 24-ю, 47-ю механизированные бригады ВСУ. Кроме того, наши бойцы отразили пять контратак штурмовых групп 23-й, 110-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад противника.

"Потери противника составили до 430 военнослужащих, две боевые бронированные машины МаххPrо производства США, восемь автомобилей", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным Минобороны, ВСУ также лишились 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", 122-мм гаубицы Д-30 и американской 105-мм гаубицы М119.