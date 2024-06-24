В правительстве разрешили не сажать одумавшихся мятежников на 20 лет
В кабмине поддержали идею освобождать от наказания одумавшихся мятежников
Если участник мятежа вовремя остановился и "способствовал предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ", он будет освобождён от уголовной ответственности. Такой законопроект поддержали в правительственной комиссии, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в ведомстве.
"Правительственная Комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий законопроект", — сказал источник.
Планируется внести дополнение к статье УК РФ "Государственная измена". Освобождать будут тех, кто добровольно отказался от мятежа и не успел совершить каких-либо преступлений. Также планируется выпустить новую редакцию данного закона, которая будет разделять ответственность в зависимости от уровня вовлечённости. На данный момент все преступления по данной статье караются сроком от 12 до 20 лет.
Ранее кабинет министров поддержал законопроект, который разрешает конфискацию имущества, полученного путём организации незаконной миграции. На данный момент закон предусматривает лишение свободы до пяти лет за незаконное пребывание в стране.
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