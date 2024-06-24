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24 июня, 11:38

В правительстве разрешили не сажать одумавшихся мятежников на 20 лет

В кабмине поддержали идею освобождать от наказания одумавшихся мятежников

Если участник мятежа вовремя остановился и "способствовал предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ", он будет освобождён от уголовной ответственности. Такой законопроект поддержали в правительственной комиссии, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в ведомстве.

"Правительственная Комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий законопроект", — сказал источник.

Планируется внести дополнение к статье УК РФ "Государственная измена". Освобождать будут тех, кто добровольно отказался от мятежа и не успел совершить каких-либо преступлений. Также планируется выпустить новую редакцию данного закона, которая будет разделять ответственность в зависимости от уровня вовлечённости. На данный момент все преступления по данной статье караются сроком от 12 до 20 лет.

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Ранее кабинет министров поддержал законопроект, который разрешает конфискацию имущества, полученного путём организации незаконной миграции. На данный момент закон предусматривает лишение свободы до пяти лет за незаконное пребывание в стране.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Grimmorgul

Николай Рюмин
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