Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 12:28

Дроны ВСУ подорвали трактор и жилой дом в хуторе под Курском, есть раненые

Смирнов: ВСУ атаковали жилой дом и пожарную машину в Курской области

Пожарная машина, которая была атакована ВСУ в Курской области. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

Пожарная машина, которая была атакована ВСУ в Курской области. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью дронов атаковали жилой дом на хуторе Олешня в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Украинские дроны атаковали жилой дом на хуторе Олешня Суджанского района. В результате сбросов дом загорелся. Ожоги получила местная жительница. Она оперативно была доставлена в Суджанскую районную больницу, где ей оказана медицинская помощь", — написал Смирнов в телеграм-канале.

Кроме того, ВСУ атаковали и пожарную машину, которая приехала по вызову тушить возгорание. В результате удара пострадал водитель служебного транспорта, его госпитализировали.

Украина третий раз за день атаковала Белгородчину, раненых уже 9
Украина третий раз за день атаковала Белгородчину, раненых уже 9

А ранее Life.ru писал, что 22 июня силы ПВО России сбили шесть ракет ВСУ на подлёте к Курску. А до этого один беспилотник всё-таки долетел, но до посёлка Тёткино. В результате атаки пострадал водитель легкового автомобиля, его госпитализировали.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров