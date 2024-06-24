Дроны ВСУ подорвали трактор и жилой дом в хуторе под Курском, есть раненые
Смирнов: ВСУ атаковали жилой дом и пожарную машину в Курской области
Пожарная машина, которая была атакована ВСУ в Курской области. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов
Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью дронов атаковали жилой дом на хуторе Олешня в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
"Украинские дроны атаковали жилой дом на хуторе Олешня Суджанского района. В результате сбросов дом загорелся. Ожоги получила местная жительница. Она оперативно была доставлена в Суджанскую районную больницу, где ей оказана медицинская помощь", — написал Смирнов в телеграм-канале.
Кроме того, ВСУ атаковали и пожарную машину, которая приехала по вызову тушить возгорание. В результате удара пострадал водитель служебного транспорта, его госпитализировали.
А ранее Life.ru писал, что 22 июня силы ПВО России сбили шесть ракет ВСУ на подлёте к Курску. А до этого один беспилотник всё-таки долетел, но до посёлка Тёткино. В результате атаки пострадал водитель легкового автомобиля, его госпитализировали.