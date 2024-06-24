Дроны ВСУ подорвали трактор и жилой дом в хуторе под Курском, есть раненые

Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью дронов атаковали жилой дом на хуторе Олешня в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Украинские дроны атаковали жилой дом на хуторе Олешня Суджанского района. В результате сбросов дом загорелся. Ожоги получила местная жительница. Она оперативно была доставлена в Суджанскую районную больницу, где ей оказана медицинская помощь", — написал Смирнов в телеграм-канале.