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22 июня, 12:33

Шесть ракет ВСУ уничтожены на подлёте к Курску

ПВО сбила шесть ракет ВСУ над Большесолдатским районом Курской области

Системы российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть украинских ракет над территорией Большесолдатского района Курской области. Об этом проинформировал в телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Наши защитники сбили шесть украинских ракет над Большесолдатским районом. Благодарю бойцов ПВО", — написал руководитель области.

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Ранее сегодня в Донецке раздалось свыше 20 мощных взрывов после начавшейся атаки ВСУ, сработала система ПВО. Мэр города Алексей Кулемзин призвал горожан не покидать укрытия. По его данным, ВСУ вели обстрел Куйбышевского и Петровского районов. Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атаки три человека погибли, ещё четверо получили ранения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Андрей Бражников
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