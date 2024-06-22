Шесть ракет ВСУ уничтожены на подлёте к Курску

Системы российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть украинских ракет над территорией Большесолдатского района Курской области. Об этом проинформировал в телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Ранее сегодня в Донецке раздалось свыше 20 мощных взрывов после начавшейся атаки ВСУ, сработала система ПВО. Мэр города Алексей Кулемзин призвал горожан не покидать укрытия. По его данным, ВСУ вели обстрел Куйбышевского и Петровского районов. Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атаки три человека погибли, ещё четверо получили ранения.