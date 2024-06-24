Россияне прошли предварительную регистрацию на Паралимпиаду в Париже

Предварительную регистрацию на Паралимпийские игры в Париже, которые состоятся с 28 августа по 8 сентября, прошли российские спортсмены и сопровождающие их лица. Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Он отметил, что регистрация проходила в режиме видео-конференц-связи. По её итогам оргкомитет Игр подготовит и направит в ПКР аккредитационные карточки для членов делегации. По словам Рожкова, в ходе регистрации обсуждались вопросы, связанные с составом участников от РФ, визовой поддержкой и аккредитацией.

"Оргкомитет сообщил, что спортсменам и персоналу нельзя участвовать в марше спортсменов на открытии, но можно присутствовать в качестве зрителей", — добавил президент ПКР в беседе с ТАСС.