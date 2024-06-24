Глава ВТБ Андрей Костин в понедельник, 24 июня, встретился с российским лидером Владимиром Путиным и рассказал ему о работе банка в Крыму, а также в новых регионах страны. Так, отделения в Донбассе и Новороссии откроются уже в этом году.

Костин рассказал Путину о планах работы ВТБ в Крыму и новых регионах РФ. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Мы хотим открыть 300 новых офисов за три года, из них 200 — там, где нас сегодня нет, в малых и средних городах. К концу этой трёхлетки планируем, что наши офисы будут во всех 89 регионах РФ и примерно в 700 городах", — сказал Костин.

После этого президент уточнил: "В Донбассе и Новороссии вы работаете?" Костин заверил, что отделения ВТБ откроются в регионах уже в этом году. По его словам, в Крыму работает дочерний банк ВТБ РНКБ, который обслуживает порядка 2,5 миллиона клиентов и примерно 100 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.

"Принято решение о том, что мы присоединяем этот банк, потому что задачи растут, крымский регион быстро развивается. Поэтому с нового года у нас будет теперь ВТБ вместо РНКБ в Крыму присутствовать напрямую", — добавил глава ВТБ.