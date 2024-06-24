Таиланд начнёт выдавать России беглых уголовников
Путин распорядился подписать договор о выдаче преступников между РФ и Таиландом
Президент России Владимир Путин распорядился подписать договор о выдаче между РФ и Таиландом. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовых актов.
"Принять предложение Правительства Российской Федерации о подписании Договора между РФ и Королевством Таиланд о выдаче", — указано в тексте документа.
Путин поручил Министерству юстиции подписать от имени РФ соответствующий договор, а также разрешить вносить в него несущественные изменения. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания, то есть сегодня, 24 июня.
Договор об экстрадиции преступников готовился и обсуждался Россией и Таиландом на протяжении многих лет. В феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин одобрил предложение правительства и поручил Минюсту РФ подписать Договор о взаимной выдаче лиц, находящихся в розыске.
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