Таиланд начнёт выдавать России беглых уголовников

Президент России Владимир Путин распорядился подписать договор о выдаче между РФ и Таиландом. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовых актов.

"Принять предложение Правительства Российской Федерации о подписании Договора между РФ и Королевством Таиланд о выдаче", — указано в тексте документа.

Путин поручил Министерству юстиции подписать от имени РФ соответствующий договор, а также разрешить вносить в него несущественные изменения. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания, то есть сегодня, 24 июня.