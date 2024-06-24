Один из самых разыскиваемых наркобаронов в Европе сдался болгарской полиции

Один из самых разыскиваемых наркобаронов в Европе Эвелин Банев, у которого есть украинское гражданство, сдался правоохранителям в Болгарии. Оперативники не исключают, что "кокаиновый король" мог вернуться на родину из-за угрозы для жизни.

Как сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ), утром 24 июня Банев появился у входа в софийскую тюрьму вместе с адвокатом. Уточняется, что за доказанные преступления наркобарону грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас его отправили на обследование в больницу при МВД, после чего помесят за решётку. В настоящее время полиция выясняет, как Банев вообще попал в Болгарию.

Банев известен в преступном мире под прозвищем Брендо. У него есть судимости в Болгарии, Италии и Румынии. В 2021 году преступника задержали в Киеве, но тогда выяснилось, что Банев — гражданин Незалежной и экстрадировать его нельзя.