В свет вышел арт-проект комиксов "В начале было…" о легендарных битвах СВО

В рамках нового арт-проекта "В начале было…" каждый желающий художник сможет рассказать про подвиги российских солдат в зоне СВО. В повествовании задействованы ключевые события спецоперации вроде битвы за Саур-Могилу, операции по взятию Авдеевки и легендарного сражения за Мариуполь.

Об арт-проекте "В начале было...". Видео © Предоставлено Life.ru

Идея создать такой проект появилась, когда подписчик телеграм-канала "Люди Z" прислал несколько художественных зарисовок событий в Саур-Могиле. Это настолько понравилось подписчикам, что компания решила запечатлеть в комиксах и другие моменты СВО. В каждом сюжете художник может рассказать о боях через призму своего креатива.