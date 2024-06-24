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24 июня, 14:26

В свет вышел арт-проект комиксов "В начале было…" о легендарных битвах СВО

В свет вышел арт-проект комиксов "В начале было…". Обложка © Life.ru

В свет вышел арт-проект комиксов "В начале было…". Обложка © Life.ru

В рамках нового арт-проекта "В начале было…" каждый желающий художник сможет рассказать про подвиги российских солдат в зоне СВО. В повествовании задействованы ключевые события спецоперации вроде битвы за Саур-Могилу, операции по взятию Авдеевки и легендарного сражения за Мариуполь.

Об арт-проекте "В начале было...". Видео © Предоставлено Life.ru

Идея создать такой проект появилась, когда подписчик телеграм-канала "Люди Z" прислал несколько художественных зарисовок событий в Саур-Могиле. Это настолько понравилось подписчикам, что компания решила запечатлеть в комиксах и другие моменты СВО. В каждом сюжете художник может рассказать о боях через призму своего креатива.

Ранее Life.ru рассказывал про скрипача-виртуоза Петра Лундстрема, который ездит с концертами классической музыки по освобождённым областям. Большая часть его семьи до сих пор проживает в Донецке. Также артисту удалось проголосовать на выборах президента РФ, находясь в недавно отбитой у ВСУ Авдеевке.

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Николай Рюмин
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