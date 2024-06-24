Сестра Карла III попала в больницу после инцидента с лошадью
Принцесса Анна. Обложка © Getty Images / Finnbarr Webster
Принцесса Анна — младшая сестра британского короля Карла III — загремела в больницу. Как пишет газета Daily Mail, причиной стал инцидент с лошадью.
ЧП произошло вечером в воскресенье, 23 июня, когда 73-летняя принцесса гуляла в своём поместье Гэткомб-парк в Глостершире. По информации журналистов, в какой-то момент сестру монарха ударила лошадь. Представитель Букингемского дворца в свою очередь заявил, что Анна получила лёгкие травмы и сотрясение мозга.
"Её Королевское Высочество поместили в больницу Саутмид в Бристоле под наблюдение врачей в качестве меры предосторожности. Ожидается, что она полностью поправится", — говорится в официальном обращении королевской резиденции в Лондоне.
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