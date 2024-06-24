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24 июня, 15:33

Боец ММА после разгромной битвы сделал предложение девушке и пропустил новый удар — в сердце

Боец ММА Буковаз сделал предложение девушке после проигрыша и получил отказ

Чешский боец смешанных единоборств (ММА) Лукаш Буковаз после поражения в поединке сделал предложение девушке, однако вместо ожидаемого "Да, я согласна" услышал отказ. Более того, та обвинила парня в изменах. И всё это произошло на глазах примерно у 20 тысяч зрителей.

Боец ММА Буковаз сделал предложение девушке после проигрыша и получил отказ. Видео © X / Happy Punch

Как уточняют местные СМИ, день у Лукаша не задался с боя против Яна Михалека на турнире "Битва звёзд" в Чехии. В минувшие выходные Буковаз потерпел поражение в бою с Патриком Хорватом. Надеясь найти утешение после проигрыша, спортсмен встал на колено прямо в клетке и протянул кольцо девушке, но всё пошло не по плану.

На видео, которое появилось в соцсетях, запечатлено, как девушка, взяв микрофон, заявила, что Буковаз изменил ей с другой женщиной. Публика достаточно бурно отреагировали на эту сцену. При этом сам Буковаз позже в соцсетях отверг обвинения в неверности.

Уральский боксёр сделал предложение девушке-кикбоксерше прямо на ринге
Уральский боксёр сделал предложение девушке-кикбоксерше прямо на ринге

Ранее Life.ru показал, как испанский триатлонист Кристиан Мориатейл после гонки в Эстонии решил сделать предложение девушке. Но торжественное событие не прошло без казусов. Предложению руки и сердца помешали судороги спортсмена — и он буквально рухнул перед возлюбленной.

Обложка ©

X / Happy Punch

Никита Осипов
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