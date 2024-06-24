Боец ММА после разгромной битвы сделал предложение девушке и пропустил новый удар — в сердце

Чешский боец смешанных единоборств (ММА) Лукаш Буковаз после поражения в поединке сделал предложение девушке, однако вместо ожидаемого "Да, я согласна" услышал отказ. Более того, та обвинила парня в изменах. И всё это произошло на глазах примерно у 20 тысяч зрителей.

Боец ММА Буковаз сделал предложение девушке после проигрыша и получил отказ. Видео © X / Happy Punch

Как уточняют местные СМИ, день у Лукаша не задался с боя против Яна Михалека на турнире "Битва звёзд" в Чехии. В минувшие выходные Буковаз потерпел поражение в бою с Патриком Хорватом. Надеясь найти утешение после проигрыша, спортсмен встал на колено прямо в клетке и протянул кольцо девушке, но всё пошло не по плану.

На видео, которое появилось в соцсетях, запечатлено, как девушка, взяв микрофон, заявила, что Буковаз изменил ей с другой женщиной. Публика достаточно бурно отреагировали на эту сцену. При этом сам Буковаз позже в соцсетях отверг обвинения в неверности.