Новая жена Гарика Харламова похвасталась кольцом за неприличную сумму

По данным телеграм-канала "Звездач" , стоимость такого кольца составляет чуть более 6,7 тысячи долларов (около 590 тысяч рублей). Драгоценность выполнена из платины с бриллиантами круглой огранки. Общий вес камня — один карат.

Как рассказывал Life.ru, в начале июня Харламов и Ковальчук официально стали мужем и женой. Пышного торжества не было, пара отметила свадьбу в кругу близких. На невесте были обычные джинсы, белая рубашка и колечко от Tiffany & Co. Отметим, что это уже третий брак в жизни 43-летнего шоумена.