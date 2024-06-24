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24 июня, 17:54

Новая жена Гарика Харламова похвасталась кольцом за неприличную сумму

Новая жена Гарика Харламова похвасталась кольцом более чем за полмиллиона рублей

Гарик Харламов с Катериной Ковальчук. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / khar_nat

Гарик Харламов с Катериной Ковальчук. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / khar_nat

Журналисты раскрыли стоимость обручального кольца новой жены комика Гарика Харламова. Актриса Катерина Ковальчук на днях поделилась снимком в соцсетях, на котором продемонстрировала дорогое ювелирное украшение.

По данным телеграм-канала "Звездач", стоимость такого кольца составляет чуть более 6,7 тысячи долларов (около 590 тысяч рублей). Драгоценность выполнена из платины с бриллиантами круглой огранки. Общий вес камня — один карат.

Ковальчук показала обручальное кольцо. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / katerinakovalchyk

Ковальчук показала обручальное кольцо. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / katerinakovalchyk

Как рассказывал Life.ru, в начале июня Харламов и Ковальчук официально стали мужем и женой. Пышного торжества не было, пара отметила свадьбу в кругу близких. На невесте были обычные джинсы, белая рубашка и колечко от Tiffany & Co. Отметим, что это уже третий брак в жизни 43-летнего шоумена.

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Наталья Исакова
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