Новая жена Гарика Харламова похвасталась кольцом за неприличную сумму
Новая жена Гарика Харламова похвасталась кольцом более чем за полмиллиона рублей
Гарик Харламов с Катериной Ковальчук. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / khar_nat
Журналисты раскрыли стоимость обручального кольца новой жены комика Гарика Харламова. Актриса Катерина Ковальчук на днях поделилась снимком в соцсетях, на котором продемонстрировала дорогое ювелирное украшение.
По данным телеграм-канала "Звездач", стоимость такого кольца составляет чуть более 6,7 тысячи долларов (около 590 тысяч рублей). Драгоценность выполнена из платины с бриллиантами круглой огранки. Общий вес камня — один карат.
Ковальчук показала обручальное кольцо. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / katerinakovalchyk
Как рассказывал Life.ru, в начале июня Харламов и Ковальчук официально стали мужем и женой. Пышного торжества не было, пара отметила свадьбу в кругу близких. На невесте были обычные джинсы, белая рубашка и колечко от Tiffany & Co. Отметим, что это уже третий брак в жизни 43-летнего шоумена.