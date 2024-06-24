Украинские войска неспособны остановить Россию, убеждён майор ВСУ Иван Скуратовский. Он отметил, что у Киева уже попросту "заканчиваются люди", из-за чего ему грозит неминуемое поражение в конфликте.

"Нам говорят по телевидению, что ситуация под контролем, но я осознаю, что ничто не находится под контролем. Мы не можем полностью остановить [Россию], это невозможно", — приводит британская газета Times слова украинского военного.

Как добавил Скуратовский, российские войска на данный момент очень сильны, в частности, у них есть преимущества во многих областях.

Ранее глава главного управления разведки Незалежной Кирилл Буданов* заявил, что ВСУ испытывают большие трудности на передовой. По его словам, в ближайшее время Киеву не придётся надеяться на изменение положения на фронте в лучшую сторону.