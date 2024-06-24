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24 июня, 18:37

"У нас заканчиваются люди": В ВСУ признали неспособность остановить Россию

Майор ВСУ Скуратовский: Украинские войска неспособны остановить Россию

Украинские войска неспособны остановить Россию, убеждён майор ВСУ Иван Скуратовский. Он отметил, что у Киева уже попросту "заканчиваются люди", из-за чего ему грозит неминуемое поражение в конфликте.

"Нам говорят по телевидению, что ситуация под контролем, но я осознаю, что ничто не находится под контролем. Мы не можем полностью остановить [Россию], это невозможно", — приводит британская газета Times слова украинского военного.

Как добавил Скуратовский, российские войска на данный момент очень сильны, в частности, у них есть преимущества во многих областях.

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Ранее глава главного управления разведки Незалежной Кирилл Буданов* заявил, что ВСУ испытывают большие трудности на передовой. По его словам, в ближайшее время Киеву не придётся надеяться на изменение положения на фронте в лучшую сторону.

* Внесён в список террористов и экстремистов.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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