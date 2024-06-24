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Регион
24 июня, 18:45

СМИ узнали о новом американском пакете помощи Киеву на $150 млн

Власти Соединённых Штатов во вторник, 25 июня, объявят об отправке Киеву очередного пакета американской военной помощи на 150 миллионов долларов. Об этом сообщает радиостанция "Голос Америки"* со ссылкой на собственные источники.

Согласно подсчётам Пентагона, с начала российской спецоперации (СВО) Вашингтон направил Незалежной уже более 50 миллиардов долларов военной помощи.

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Ранее сообщалось, что Штаты направят Украине 1,5 миллиарда долларов на восстановление энергосистемы и гумпомощь. Транши будут проведены по линии Госдепа США и Агентства по международному развитию (USAID). В сумме на экстренное восстановление украинской энергоинфраструктуры выделят 824 миллиона долларов, на гумпомощь — 379 миллионов, а ещё 300 миллионов Вашингтон направит на приобретение средств первой помощи для пограничников и правоохранителей на Украине.

* Внесена Минюстом в реестр иностранных агентов.

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Наталья Исакова
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