Глава ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал решение Евросоюза передать киевскому режиму доходы от замороженных за рубежом российских активов. Как написал депутат в своём телеграм-канале, эти деньги пойдут на спонсирование государственного терроризма украинских властей, ответственность за преступления которых несёт руководство Европейского союза.

Депутат отметил, что, принимая это решение, европейские дипломаты предпочли не замечать варварский удар украинских войск по Севастополю, а также обстрелы Белгорода. По его словам, именно на спонсирование государственного терроризма Украины пойдут украденные у РФ миллиарды.

"Русофобское руководство ЕС превращается в ОПГ международного уровня и также несёт полную меру ответственности за преступления киевского режима", — заявил Слуцкий.