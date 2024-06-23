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Регион
23 июня, 18:17

Слуцкий пообещал отомстить за каждого мирного жителя, погибшего от рук киевского режима

Слуцкий — о теракте в Севастополе: Каждая смерть россиянина будет отомщена

Леонид Слуцкий. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Леонид Слуцкий. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Россия отомстит за каждого погибшего мирного россиянина, заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя удар киевского режима по Севастополю. По словам политика, Зеленский на фоне провала в зоне СВО решил "сообразить очередную победу" на информационном фронте, устроив кровавое месиво в светлый православный праздник.

"Только неуклонное продвижение нашей армии, усиление натиска и бескомпромиссное следование целям СВО позволит пресечь террористические выпадки неонацистского режима. Глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Региональное отделение ЛДПР работает на месте, оказывается необходимая помощь", — добавил Слуцкий в сообщении, опубликованном в его телеграм-канале.

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Напомним, сегодня ВСУ атаковали ракетами Севастополь. По последним данным, в результате преступных действий киевского режима четыре человека (в т.ч. двое детей) погибли. Ещё 144 ранены, госпитализированы 27 детей. В Кремле отметили, что президент России Владимир Путин после ЧП находится на постоянной связи с военными. Медведев же пообещал "земной ад" для всех причастных к атаке.

Александра Мышляева
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