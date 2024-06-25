Стало известно, когда москвичи смогут наблюдать за метеорным потоком Боотиды

Метеорный поток Боотиды можно наблюдать по 2 июля. Как рассказала "Москве 24" руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман, при этом лучший момент для наблюдения за звездопадом выпадет на ночь с 26 на 27 июня.

"Москвичи смогут увидеть редкие метеоры июньского звездопада, но только набравшись терпения: поток очень слаб, в час ожидается лишь один-два метеора", — заявила собеседница издания.

В то же время для наблюдения за этим явлением необходимо знать, где находится место кажущегося вылета метеоров, которое называется радиант. По словам эксперта, смотреть надо не на него, а в область вокруг.

Так, радиант июньских Боотид в средних широтах в летний период будет располагаться высоко над юго-западным горизонтом в созвездии Волопаса. Чтобы его обнаружить, сначала надо найти ковш Большой Медведицы, а уже его "ручка" укажет на звезду Арктур.

В дальнейшем надо будет смотреть в область чуть левее "ручки" Ковша и высоко над Арктуром. Помимо того, Кошман отметила, что для наблюдения за звездопадом нужна ясная погода.