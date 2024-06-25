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25 июня, 02:41

Врач опровергла влияние чайных пакетиков на развитие рака

Врач Малиновская: Пакетированный чай не опаснее других продуктов из магазина

Врач опровергла взаимосвязь чайных пакетиков и развития рака. Обложка © Pixabay / JillWellington

Врач опровергла взаимосвязь чайных пакетиков и развития рака. Обложка © Pixabay / JillWellington

В различных средствах массовой информации начали появляться новости о том, что пакетированный чай якобы может стать причиной онкологии. Корреспонденты интернет-издания Regions попросили врача-реабилитолога Светлану Малиновскую прокомментировать эти сообщения и рассказать, так ли это.

Собеседница издания рассказала журналистам, что наночастички пластика ежедневно попадают в человеческое тело с самой разной пищей. В то же время это касается продуктов в пластиковой упаковке: молочных изделий, мяса и других. Учитывая это, пакетированный чай, по словам медика, не представляет опасности больше, чем другие продукты, купленные в магазине.

"Не стоит на этом зацикливаться. Идеально чистой и экологичной пищи сейчас очень мало. Дозировка пластика, которая может попасть в организм через такие продукты, не опасна", — заключила Малиновская.

Любителей горячего чая предупредили о риске онкологии
Любителей горячего чая предупредили о риске онкологии

Ранее Life.ru писал, что некоторые эксперты считают чай напитком, который продлевает жизнь. Стоит отметить, что в один список с ним попали кофе, морсы и какао.

Алексей Соловьёв
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