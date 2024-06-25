Режим ЧС введён на территории Ольховатского района Воронежской области

В Ольховатском районе Воронежской области введён режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. Об этом во вторник, 25 июня, заявил губернатор региона Александр Гусев.

"Мы ввели режим ЧС на территории Ольховатского района для скорейшей ликвидации последствий детонации. Ситуация находится под контролем. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти", — написал он в телеграм-канале.

По словам Гусева, для безопасности жителей скорректирована работа детсадов и лагерей. Также перенесено проведение ОГЭ на базе Ольховатской средней школы. Губернатор подчеркнул, что никто из жителей района не пострадал. Им сообщили о мерах безопасности с помощью громкоговорителей и через соцсети. Гусев призвал жителей не поддаваться панике и не выходить из дома без необходимости.

Утром глава региона сообщил, что за минувшую ночь атаке со стороны ВСУ подверглись два муниципалитета. В Ольховатском районе произошла детонация взрывоопасных объектов далеко от гражданских строений.