Российская армия сократила численность ВСУ на восемь сотен военных в южной части СВО

Более 830 военных потеряли Вооружённые силы Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки российских войск "Юг". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ во вторник, 25 июня.

"Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка и Курахово Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что ВСУ также лишились станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), двух бронетранспортёров, семи автомобилей, двух гаубиц М777, гаубицы М198, гаубицы "Мста-Б" и американского орудия М119.