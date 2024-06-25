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Регион
25 июня, 10:44

Российская армия сократила численность ВСУ на восемь сотен военных в южной части СВО

МО: Группировка "Юг" ВС России улучшила положение по переднему краю в зоне СВО

Более 830 военных потеряли Вооружённые силы Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки российских войск "Юг". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ во вторник, 25 июня.

"Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка и Курахово Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что ВСУ также лишились станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), двух бронетранспортёров, семи автомобилей, двух гаубиц М777, гаубицы М198, гаубицы "Мста-Б" и американского орудия М119.

ВСУ за сутки потеряли почти 600 солдат в зоне группировки ВС РФ "Юг"
ВСУ за сутки потеряли почти 600 солдат в зоне группировки ВС РФ "Юг"

А ранее Life.ru писал, что ВСУ за неделю потеряли более четырёх тысяч бойцов в зоне ответственности группировки "Юг" ВС РФ. Российские военные отразили шесть контратак штурмовых групп противника и уничтожили танк Leopard.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Дарья Нарыкова
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