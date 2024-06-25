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25 июня, 10:27

ВС России уничтожили два склада военно-технического имущества ВСУ в зоне СВО

За минувшие сутки российские войска в ходе выполнения задач спецоперации поразили два склада военно-технического имущества ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены два склада военно-технического имущества ВСУ, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, наши бойцы нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 128 районах. Также за прошедшие сутки российскими средствами ПВО было сбито 79 украинских дронов и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

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Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Незалежной Кирилл Буданов* заявил, что ВСУ испытывают большие трудности на передовой. По его словам, в ближайшее время Киеву не придётся надеяться на изменение положения дел на фронте в лучшую сторону.

* Внесён в список террористов и экстремистов.

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Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова
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