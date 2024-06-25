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Регион
25 июня, 11:15

"У них здесь огромные инвестиции": В Кремле указали, что большинство западных компаний не ушли из РФ

Песков: Огромное количество западных компаний остались работать в России

Огромное количество западных компаний остались работать в России. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о необходимости присутствия зарубежных кредитных организаций на территории нашей страны.

"У них здесь огромные, многомиллиардные инвестиции. Большинство компаний не ушли, а продолжают работать на этом рынке. И они используют эти банковские услуги", — отметил представитель Кремля в разговоре с журналистами.

По словам Пескова, если западные банки прекратят свою деятельность, зарубежным компаниям будет нанесён ущерб такой же, как и российским.

А ранее президент Владимир Путин заявил, что в мире растёт недоверие к западным резервным валютам. Глава государства добавил, что также наметился отток средств из ценных бумаг и долговых обязательств западных стран, а также некоторых европейских банков, которые ещё недавно считались абсолютно надёжным местом для хранения капитала.

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Freepik / bearfotos

Александр Юнашев
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