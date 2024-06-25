"У них здесь огромные инвестиции": В Кремле указали, что большинство западных компаний не ушли из РФ

Огромное количество западных компаний остались работать в России. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о необходимости присутствия зарубежных кредитных организаций на территории нашей страны.

"У них здесь огромные, многомиллиардные инвестиции. Большинство компаний не ушли, а продолжают работать на этом рынке. И они используют эти банковские услуги", — отметил представитель Кремля в разговоре с журналистами.

По словам Пескова, если западные банки прекратят свою деятельность, зарубежным компаниям будет нанесён ущерб такой же, как и российским.