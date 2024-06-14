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14 июня, 09:56

Путин заявил о растущем недоверии к западным резервным валютам

В мире растёт недоверие к финансовой системе, основанной на западных резервных валютах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД в пятницу, 14 июня.

Российский лидер обратил внимание, что также наметился отток средств из ценных бумаг и долговых обязательств западных государств. То же самое можно сказать и о некоторых европейских банках, которые совсем недавно считались абсолютно надёжным местом для хранения капитала.

"Уже сейчас растёт недоверие к финансовой системе, основанной на западных резервных валютах", — сказал глава государства.

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Проблемы испытывают не только Штаты, на грани рецессии оказалась и французская экономика, подчёркивал Путин ранее. В то же время показатели России продолжают расти на фоне беспрецедентных ограничений. Это говорит о полном провале санкционного блицкрига Запада.

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Life.ru

Марина Калегина
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