Путин заявил о растущем недоверии к западным резервным валютам
В мире растёт недоверие к финансовой системе, основанной на западных резервных валютах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД в пятницу, 14 июня.
Российский лидер обратил внимание, что также наметился отток средств из ценных бумаг и долговых обязательств западных государств. То же самое можно сказать и о некоторых европейских банках, которые совсем недавно считались абсолютно надёжным местом для хранения капитала.
"Уже сейчас растёт недоверие к финансовой системе, основанной на западных резервных валютах", — сказал глава государства.
Проблемы испытывают не только Штаты, на грани рецессии оказалась и французская экономика, подчёркивал Путин ранее. В то же время показатели России продолжают расти на фоне беспрецедентных ограничений. Это говорит о полном провале санкционного блицкрига Запада.
Life.ru