Путин заявил о растущем недоверии к западным резервным валютам

В мире растёт недоверие к финансовой системе, основанной на западных резервных валютах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД в пятницу, 14 июня.

Российский лидер обратил внимание, что также наметился отток средств из ценных бумаг и долговых обязательств западных государств. То же самое можно сказать и о некоторых европейских банках, которые совсем недавно считались абсолютно надёжным местом для хранения капитала.