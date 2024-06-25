Путин обсудил с Сальдо первоочередные задачи в Херсонской области

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. В ходе беседы глава государства заявил, что главными задачами для региона являются организация газоснабжения и энергоснабжения, а также строительство жилья, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Первоочередными задачами являются, конечно, организация газоснабжения, причём как жилого сектора, так и промышленных объектов, восстановление энергоснабжения и масштабное, жилищное прежде всего, но потом и промышленное, строительство", — сказал российский лидер.

Среди первоочередных задач для региона Путин отметил также восстановление дорожной инфраструктуры и инфраструктуры ЖКХ. Сальдо в свою очередь заявил, что "Черноморнефтегаз" совместно с "Газпромом" договорились разработать программу доведения давления газопровода до домов. Ожидается, что Геническая агломерация Херсонской области уже в этом году будет обеспечена голубым топливом. Губернатор области также рассказал Путину, что план по восстановлению дорожной сети региона на этот год перевыполнен. Также в планах построить в Херсонской области дополнительные трансформаторные станции и логистические центры.

Вместе с тем Путин и Сальдо обсудили ход сельскохозяйственных работ. Глава Херсонской области отметил, что весенние заморозки не затронули регион, поэтому посевы дадут хороший урожай. Также он обсудил с президентом хранение урожая и пожаловался на дефицит воды для ирригации из-за разрушения Каховской ГЭС.