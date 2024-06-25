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Регион
25 июня, 12:04

Путин обсудил с Сальдо первоочередные задачи в Херсонской области

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. В ходе беседы глава государства заявил, что главными задачами для региона являются организация газоснабжения и энергоснабжения, а также строительство жилья, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Первоочередными задачами являются, конечно, организация газоснабжения, причём как жилого сектора, так и промышленных объектов, восстановление энергоснабжения и масштабное, жилищное прежде всего, но потом и промышленное, строительство", — сказал российский лидер.

Среди первоочередных задач для региона Путин отметил также восстановление дорожной инфраструктуры и инфраструктуры ЖКХ. Сальдо в свою очередь заявил, что "Черноморнефтегаз" совместно с "Газпромом" договорились разработать программу доведения давления газопровода до домов. Ожидается, что Геническая агломерация Херсонской области уже в этом году будет обеспечена голубым топливом. Губернатор области также рассказал Путину, что план по восстановлению дорожной сети региона на этот год перевыполнен. Также в планах построить в Херсонской области дополнительные трансформаторные станции и логистические центры.

Вместе с тем Путин и Сальдо обсудили ход сельскохозяйственных работ. Глава Херсонской области отметил, что весенние заморозки не затронули регион, поэтому посевы дадут хороший урожай. Также он обсудил с президентом хранение урожая и пожаловался на дефицит воды для ирригации из-за разрушения Каховской ГЭС.

Сальдо рассказал, сколько времени нужно для наполнения Каховского водохранилища
Сальдо рассказал, сколько времени нужно для наполнения Каховского водохранилища

Ранее сообщалось, что Украина вздумала получить от России "компенсацию" за разрушенную ВСУ Каховскую ГЭС. С соответствующим иском в международный арбитраж намерена обратиться компания "Укргидроэнерго".

Обложка ©

Кremlin.ru

Наталья Исакова
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