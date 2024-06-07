Сальдо рассказал, сколько времени нужно для наполнения Каховского водохранилища

После восстановления плотины Каховское водохранилище будет минимум два года накапливать воду. На реставрацию самого сооружения нужен всего один год. Об этом на полях ПМЭФ рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Другое дело, что накопление воды потребует не менее двух лет, чтобы объём водохранилища был восстановлен. За несколько дней после того, как была разрушена плотина, более 17 кубических километров воды было сброшено бесцельно в Чёрное море. Не просто бесцельно, она нанесла ущерб всей протяжённости", — сказал Сальдо в беседе с РИА "Новости".

Восстановить функционирование плотины и самой Каховской ГЭС губернатор считает необходимым, так как водохранилище обеспечит орошение сельхозземель региона.