Сальдо рассказал, сколько времени нужно для наполнения Каховского водохранилища
Губернатор Сальдо: Наполнение Каховского водохранилища займёт не менее двух лет
После восстановления плотины Каховское водохранилище будет минимум два года накапливать воду. На реставрацию самого сооружения нужен всего один год. Об этом на полях ПМЭФ рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Другое дело, что накопление воды потребует не менее двух лет, чтобы объём водохранилища был восстановлен. За несколько дней после того, как была разрушена плотина, более 17 кубических километров воды было сброшено бесцельно в Чёрное море. Не просто бесцельно, она нанесла ущерб всей протяжённости", — сказал Сальдо в беседе с РИА "Новости".
Восстановить функционирование плотины и самой Каховской ГЭС губернатор считает необходимым, так как водохранилище обеспечит орошение сельхозземель региона.
"Сама плотина будет восстановлена достаточно быстро. Я думаю, не больше чем за год. Да", — добавил он.
Напомним, 6 июня 2023 года ВСУ нанесли мощный удар по дамбе Каховской ГЭС, разрушив её и вызвав в Херсонской области сильное наводнение. В зоне подтопления оказались 35 населённых пунктов, в том числе Новая Каховка. Губернатор региона Владимир Сальдо указывал, что инцидент нарушил экологическое равновесие в регионе. Общее число жертв в результате действий Киева превысило 60 человек. По словам Сальдо, после победы в спецоперации электростанцию и водохранилище можно будет восстановить.
ТАСС / Алексей Коновалов