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25 июня, 12:54

Дикая Штучка с высунутым языком: В Калифорнии выбрали самую уродливую собаку в мире

В США назвали пекинеса по кличке Дикая Штучка самой уродливой собакой в мире

Самый уродливый пёс в мире — пекинес Дикая Штучка (Wild Thang). Обложка © sonoma-marinfair.org

Самый уродливый пёс в мире — пекинес Дикая Штучка (Wild Thang). Обложка © sonoma-marinfair.org

Пекинес по кличке Дикая Штучка (Wild Thang) стал самой уродливой собакой в мире по итогам 2024 года. Об этом сообщили на официальном сайте калифорнийской ярмарки Сонома-Марин.

"Дикая Штучка — это восьмилетний пекинес, частый гость конкурса уродливых собак. Он здоровый и счастливый очаровадец (очаровательный уродец)", — указано в анкете собаки.

Самый уродливый пёс в мире — пекинес Дикая Штучка (Wild Thang). Обложка © sonoma-marinfair.org

Самый уродливый пёс в мире — пекинес Дикая Штучка (Wild Thang). Обложка © sonoma-marinfair.org

Дикая Штучка уже четыре раза участвовала в состязании, но впервые одержала победу. На портале ярмарки уточнили, что, будучи щенком, пекинес заразился чумой собак. Страшная болезнь остановила рост его зубов, поэтому пёс всё время ходит с высунутым языком. Кроме того, у Дикой Штучки парализована передняя правая лапа, она у него находится в согнутом положении.

В анкете указано, что пекинес помогает пропагандировать вакцинацию домашних животных. Хозяйка питомца в качестве приза получит пять тысяч долларов и примет участие в шоу Today телеканала NBC.

"Наше всемирно известное мероприятие посвящено тем несовершенствам, которые делают собак особыми и уникальными. Конкурс не только развлекает и смешит, но и провозглашает важность обожания любых животных", — пояснили организаторы конкурса.

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А ранее Life.ru показал фото десяти уродливых животных, из-за которых удивляешься, зачем их создала природа. Они поражают не только своим внешним видом, но и названиями.

Дарья Нарыкова
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