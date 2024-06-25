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Регион
25 июня, 12:52

Воздушный шар, запущенный с Украины, уничтожен над Ростовской областью

Российские средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили над Ростовской областью малоразмерный воздушный шар, запущенный с территории Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Около 14:45 мск дежурными средствами ПВО обнаружен и уничтожен малоразмерный воздушный шар над территорией Ростовской области, запущенный в воздушное пространство Российской Федерации с территории Украины", — говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, что ранее украинский воздушный шар был сбит в Московской области. Произошло это 27 мая. А 9 мая такой же летательный объект уничтожили над Курской областью.

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ТАСС / Александр Полегенько

Александра Вишнякова
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