Воздушный шар, запущенный с Украины, уничтожен над Ростовской областью

Российские средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили над Ростовской областью малоразмерный воздушный шар, запущенный с территории Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Около 14:45 мск дежурными средствами ПВО обнаружен и уничтожен малоразмерный воздушный шар над территорией Ростовской области, запущенный в воздушное пространство Российской Федерации с территории Украины", — говорится в сообщении ведомства.