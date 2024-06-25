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25 июня, 13:55

Россиянам раскрыли, какие автозапчасти подорожали больше всего с начала года

Эксперт Овчинникова: В 2024 году средняя цена автозапчастей в РФ выросла на 13%

За период с января по май автомобильные запчасти в России прибавили к цене до 50% в некоторых позициях. Заметно увеличилась стоимость деталей для китайских авто, но кузовные элементы для популярных марок остались в прежних расценках. Об этом рассказала эксперт Татьяна Овчинникова в беседе с "Газетой.ru".

"По итогам пяти месяцев 2024 года средняя стоимость запчастей выросла на 13%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. В зависимости от номенклатурной группы динамика цен, конечно, отличается. Наименьший рост был в группе "расходники" для популярных марок автомобилей, наибольший — в группе запчастей, например, для пневмосистемы и рулевого управления. По некоторым позициям рост достигает 50%", — сказала Овчинникова.

Кроме инфляции, на рост цен повлияли дорогая логистика и проблемы с оплатой зарубежным партнёрам, пояснила эксперт.

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Ранее Life.ru рассказывал, что делать, если вам прислали бракованные автомобильные запчасти. При наличии дефектов у купленных элементов их можно вернуть продавцу с полным возмещением стоимости товара. Для этого с собой нужно иметь документы, подтверждающие факт покупки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Standret

Николай Рюмин
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