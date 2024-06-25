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Регион
25 июня, 13:46

Финская компания объявила о скором прекращении закупки СПГ из России

Финская компания Gasum с 26 июля не будет покупать или импортировать СПГ из РФ

Финская энергетическая компания Gasum с 26 июля перестанет закупать или импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ). Об этом пресс-служба организации заявила во вторник, 25 июня, то есть почти за месяц до начала действия этих мер.

"Санкции, принятые Евросоюзом, не позволяют Gasum расторгнуть соглашение с "Газпром экспортом", однако являются форс-мажорным обстоятельством, препятствующим закупке или импорту российского СПГ на терминалы, не подключённые к сети", — отметили в компании.

В Gasum подчеркнули, что соблюдают все санкции, введённые Евросоюзом. Напомним, что компания покупает СПГ у "Криогаза – Высоцка", который входит в "Новатэк", по соглашению с "Газпром экспортом", так как "Криогаз – Высоцк" не имеет права на экспорт энергоносителя.

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Как сообщал Life.ru, 24 июня Совет ЕС одобрил 14-й пакет антироссийских санкций. Среди ограничений запрет на покупку или импорт СПГ из РФ через терминалы Европейского союза, которые не подключены к газовой сети объединения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Aleksandar Malivuk

Никита Осипов
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