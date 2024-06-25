Финская компания объявила о скором прекращении закупки СПГ из России

Финская энергетическая компания Gasum с 26 июля перестанет закупать или импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ). Об этом пресс-служба организации заявила во вторник, 25 июня, то есть почти за месяц до начала действия этих мер.

"Санкции, принятые Евросоюзом, не позволяют Gasum расторгнуть соглашение с "Газпром экспортом", однако являются форс-мажорным обстоятельством, препятствующим закупке или импорту российского СПГ на терминалы, не подключённые к сети", — отметили в компании.

В Gasum подчеркнули, что соблюдают все санкции, введённые Евросоюзом. Напомним, что компания покупает СПГ у "Криогаза – Высоцка", который входит в "Новатэк", по соглашению с "Газпром экспортом", так как "Криогаз – Высоцк" не имеет права на экспорт энергоносителя.