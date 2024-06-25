Мужчина сорвал миллионный куш в казино и умер от радости
IBTimes: В Сингапуре мужчина выиграл в казино 4 млн долларов и умер от инфаркта
В Сингапуре мужчина выиграл четыре миллиона сингапурских долларов (около 258 миллионов рублей) в казино Marina Bay Sands Casino. Игрок так распереживался, что упал замертво на глазах у ликующей толпы, сообщает International Business Times (IBTimes).
Мужчина упал после выигрыша в казино в Сингапуре. Видео © X / GreenKM117
По информации издания, сотрудники казино пытались привести в чувство мужчину, который лежал на полу у стола для карточной игры. Рядом с игроком находилась женщина, по всей вероятности, его жена. Она истошно кричала.
Оказалось, что столь крупный выигрыш довёл посетителя казино до инфаркта. В этот момент вокруг него собрались сотрудники казино и другие игроки, которые намеревались его поздравить. Однако они не успели, мужчина упал на пол. Прибывшие на место медики не смогли его реанимировать.
А ранее Life.ru рассказывал, что победителю лотереи из США отказались отдавать 1,3 миллиарда долларов (около 114 миллиардов рублей). Организаторы пожелали удостовериться в личности игрока, поэтому затеяли проверку.
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