ГД одобрила в первом чтении проект об ограничении доступа к книгам иноагентов в библиотеках

Депутаты Государственной думы в ходе заседания во вторник, 25 июня, приняли в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы доступа к книгам иностранных агентов в библиотеках. Примечательно, что соответствующий документ члены Комитета по культуре внесли ещё 26 марта. В нём прописаны изменения, регулирующие вопросы доступа к книгам иноагентов в библиотеках, которые могут внести в закон "О библиотечном деле".

Отмечается, что правила предоставления материалов, авторы которых признаны в России иноагентами или включены в перечень террористов и экстремистов, утверждаются Минкультом. Кроме того, ведомство хотят наделить правом определять порядок формирования списка таких документов и сообщать о нём в библиотеки. Депутаты подчеркнули, что сейчас в библиотеках свободно размещаются книги иностранных агентов.

"Таким образом, пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации", — сказано в пояснительной записке.

Предполагается, что Министерство культуры России также будет определять порядок доступа к фондам библиотек в новых регионах России. Дело в том, что в этих учреждениях за время нахождения в составе Украины содержалась литература антироссийского характера.