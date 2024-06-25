Химик раскрыл лайфхаки, как легко продлить срок хранения продуктов

На быструю порчу продуктов питания влияют окисление, бактерии и плесень, ферментация, гидролиз. При взаимодействии с воздухом появляется горечь в маслах, от бактерий и плесени разлагаются органические продукты, гидролиз уничтожает текстуру хлеба, круп и муки. Об этом рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

"Всегда используйте герметичные контейнеры и пакеты zip-lock, чтобы ограничить контакт пищи с воздухом и замедлить окислительные процессы. Поддерживайте правильный температурный режим: в холодильнике — 0...-4°C, в морозильной камере — около -18°C. Храните овощи и фрукты в специальных отсеках с регулируемой влажностью", — советует эксперт в беседе с "Газетой.ru".

По его словам, антисептики вроде соли, уксуса, лимонного сока и специй тормозят рост микроорганизмов, а антиоксиданты предотвращают порчу жиров и потемнение фруктов и овощей. Их использование может продлить срок хранения продуктов надолго.