Онищенко призвал жёстко контролировать производителей готовой еды из-за вспышек ботулизма

Производство блюд, которые доставляются на дом, нужно жёстко контролировать, ведь под ударом может оказаться жизнь и здоровье людей, предупредил в эфире радио Sputnik академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

"Я искренне высказываю благодарность своим коллегам-медикам, которые, слава Богу, не допустили ни одного смертельного случая, а при ботулизме это достаточно частое явление. Своевременное лечение, своевременное применение специфических препаратов, сывороток. Но тяжёлых случаев много", — отметил Онищенко.

По его словам, бактерий, которые вырабатывают ботулотоксин, много везде, включая землю, подошвы обуви. Особенность провоцирующей ботулизм бактерии — Clostridium botulinum — в её анаэробной природес, то есть способности выживать и размножаться в консервах и продуктах в вакуумной упаковке.