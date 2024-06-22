Онищенко призвал жёстко контролировать производителей готовой еды из-за вспышек ботулизма
Академик Онищенко: Для недопущения ботулизма нужен жёсткий контроль
Производство блюд, которые доставляются на дом, нужно жёстко контролировать, ведь под ударом может оказаться жизнь и здоровье людей, предупредил в эфире радио Sputnik академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
"Я искренне высказываю благодарность своим коллегам-медикам, которые, слава Богу, не допустили ни одного смертельного случая, а при ботулизме это достаточно частое явление. Своевременное лечение, своевременное применение специфических препаратов, сывороток. Но тяжёлых случаев много", — отметил Онищенко.
По его словам, бактерий, которые вырабатывают ботулотоксин, много везде, включая землю, подошвы обуви. Особенность провоцирующей ботулизм бактерии — Clostridium botulinum — в её анаэробной природес, то есть способности выживать и размножаться в консервах и продуктах в вакуумной упаковке.
В связи с этим при производстве подобного ассортимента нужно соблюдать правила. К тому же 5речь идёт о системной проблеме отравлений на фоне массового производства. Эксперт подчеркнул, что вакуумизация — это хорошая технология, но её необходимо жёстко нормировать.
Как сообщал Life.ru, в Москве и ряде других российских регионов ранее были зафиксированы случаи массового заражения ботулизмом. Все заболевшие употребляли блюда с тунцом и фасолью, одним из производителей которой является компания "Савон-К". В рамках уголовного дела о массовом отравлении людей в Москве задержано четыре человека, им предъявлено обвинение. Повара "Савон-К" арестовали, а остальных задержанных отправили под домашний арест. В Роспотребнадзоре 20 июня сообщили о 15 пациентах, которых выписали из больниц. По данным Минздрава РФ, в медучреждениях находится 301 человек с ботулизмом, из них 43 пациента получают искусственную вентиляцию лёгких (ИВЛ).
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