Туман, мушки и двоение: Названы самые частые "глазные" симптомы ботулизма
Врач Киндалова: Мелькание мушек перед глазами — один из симптомов ботулизма
Снижение двигательной силы глазных мышц и нарушение зрения могут быть одним из признаков ботулизма. Наиболее частые симптомы — двоение в глазах и появление мушек. Об этом рассказала эксперт Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе Самарского государственного медицинского университета, врач – инфекционист-гепатолог Екатерина Киндалова.
"Человек видит туман, сетку, мелькание мушек перед глазами, очень частый симптом — двоение в глазах. Нарастает чувство сухости во рту, голос становится гнусавым, появляются нарушения глотания (дисфагия), в горле чувствуется комок. Больной попёрхивается пищей", — отметила она в беседе с RT.
По словам эксперта, первые симптомы ботулизма также связаны с кишечным расстройством и интоксикацией. Речь идёт о головных болях, слабости, неприятных ощущениях в животе, рвоте и повышенной температуре. Как подчеркнула Киндалова, в первый день преобладают признаки именно кишечного расстройства, затем на первый план выходят неврологические расстройства. При прогрессировании инфекции появляется паралитический синдром, человек может испытывать сложности, когда дышит.
Напомним, ботулизм — инфекционное заболевание, которое возникает при употреблении продуктов, содержащих соответствующий возбудитель. Среди них низкокислотные консервированные овощи, в том числе зелёная фасоль, шпинат, грибы и свёкла, а также рыба и мясные продукты. При этом заболевание не передаётся от человека к человеку.
Как сообщал Life.ru, в Москве и ряде других российских регионов ранее были зафиксированы случаи массового заражения ботулизмом. Все заболевшие употребляли блюда с тунцом и фасолью, одним из производителей которой является компания "Савон-К". В рамках уголовного дела о массовом отравлении людей в Москве задержано четыре человека, им предъявлено обвинение. Повара "Савон-К" арестовали, а остальных задержанных отправили под домашний арест. В Роспотребнадзоре 20 июня сообщили о 15 пациентах, которых выписали из больниц. По данным Минздрава РФ, в медучреждениях находится 301 человек с ботулизмом, из них 43 пациента получают искусственную вентиляцию лёгких (ИВЛ).
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