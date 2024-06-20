Туман, мушки и двоение: Названы самые частые "глазные" симптомы ботулизма

Снижение двигательной силы глазных мышц и нарушение зрения могут быть одним из признаков ботулизма. Наиболее частые симптомы — двоение в глазах и появление мушек. Об этом рассказала эксперт Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе Самарского государственного медицинского университета, врач – инфекционист-гепатолог Екатерина Киндалова.

"Человек видит туман, сетку, мелькание мушек перед глазами, очень частый симптом — двоение в глазах. Нарастает чувство сухости во рту, голос становится гнусавым, появляются нарушения глотания (дисфагия), в горле чувствуется комок. Больной попёрхивается пищей", — отметила она в беседе с RT.

По словам эксперта, первые симптомы ботулизма также связаны с кишечным расстройством и интоксикацией. Речь идёт о головных болях, слабости, неприятных ощущениях в животе, рвоте и повышенной температуре. Как подчеркнула Киндалова, в первый день преобладают признаки именно кишечного расстройства, затем на первый план выходят неврологические расстройства. При прогрессировании инфекции появляется паралитический синдром, человек может испытывать сложности, когда дышит.