Мурашко сообщил о разработке нового препарата для лечения ботулизма
В России создали новый препарат для лечения ботулизма, он уже прошёл доклинические исследования. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Мы в течение года последнего разрабатывали новый препарат для лечения данного вида инфекции — это новый современный препарат. Сейчас он завершил доклинические исследования, в ближайшие дни начнём клинические исследования", — сказал министр в разговоре с журналистами.
По словам Мурашко, в российских больницах в настоящее время находится 301 человек с ботулизмом, из них 43 пациента получают искусственную вентиляцию лёгких (ИВЛ). Министр заверил, что лекарств для лечения хватает.
Напомним, ранее в Москве и других российских регионах были зафиксированы случаи массового заражения ботулизмом. Все заболевшие употребляли блюда с тунцом и фасолью, одним из производителей которой является компания "Савон-К". В рамках уголовного дела о массовом отравлении людей в Москве задержали четырёх человек, им предъявлено обвинение. Повара "Савон-К" арестовали, а остальных задержанных отправили под домашний арест. В Роспотребнадзоре сегодня сообщили о 15 пациентах, которых выписали из больниц.