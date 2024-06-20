Мурашко сообщил о разработке нового препарата для лечения ботулизма

В России создали новый препарат для лечения ботулизма, он уже прошёл доклинические исследования. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Мы в течение года последнего разрабатывали новый препарат для лечения данного вида инфекции — это новый современный препарат. Сейчас он завершил доклинические исследования, в ближайшие дни начнём клинические исследования", — сказал министр в разговоре с журналистами.