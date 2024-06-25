Губернатор рассказал о ситуации в Ольховатском районе Воронежской области, где ввели режим ЧС
Гусев: Ситуация в Ольховатском районе Воронежской области стабилизирована
Ситуация в Ольховатском районе Воронежской области стабилизирована. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Основную часть ранее введённых ограничений отменяем. Граждане могут покидать укрытия", — написал он в телеграм-канале.
Вместе с тем Гусев призвал местных жителей при обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним и сразу же сообщить об этом в Единую дежурную диспетчерскую службу по номеру 112. По его словам, оперативные службы продолжают работу в усиленном режиме до полной ликвидации последствий произошедшего.
Ранее в Ольховатском районе Воронежской области был введён режим ЧС. Гусев тогда сообщал, что произошла "детонация взрывоопасных объектов" вдали от гражданских строений после атаки со стороны ВСУ. Никто из жителей района не пострадал, отметил он.