Губернатор рассказал о ситуации в Ольховатском районе Воронежской области, где ввели режим ЧС

Ситуация в Ольховатском районе Воронежской области стабилизирована. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Основную часть ранее введённых ограничений отменяем. Граждане могут покидать укрытия", — написал он в телеграм-канале.

Вместе с тем Гусев призвал местных жителей при обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним и сразу же сообщить об этом в Единую дежурную диспетчерскую службу по номеру 112. По его словам, оперативные службы продолжают работу в усиленном режиме до полной ликвидации последствий произошедшего.