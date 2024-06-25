Названы дата и место прощания со спортивным комментатором Анной Дмитриевой

Спортивного телекомментатора Анну Дмитриеву похоронят 27 июня на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом рассказал её сын — экс главный продюсер спортивных каналов "НТВ-плюс" Дмитрий Чуковский, который приходится правнуком писателю Корнею Чуковскому.

"Похороны пройдут в четверг на Новодевичьем кладбище в 13:00", — отметил он в беседе с ТАСС.

Как сообщал Life.ru, Дмитриева ушла из жизни накануне после продолжительной болезни в возрасте 83 лет. Дмитриева 18 раз становилась чемпионкой СССР, 12 раз выигрывала турниры под эгидой Международной федерации тенниса в одиночном разряде, 13 — в парном. Она была заслуженным мастером спорта СССР и заслуженным работником культуры России, лауреатом премии "Золотой микрофон" как лучший российский комментатор.