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25 июня, 16:42

Life.ru узнал личность водителя, который устроил смертельное пике на парковке в Краснодаре

SHOT: Водитель рухнувшего BMW в Краснодаре руководил центром восстановления

Руководитель центра восстановления личности "Высота" Рафаэль Аракельян. Обложка © VK / Рафаэль Аракельян

Руководитель центра восстановления личности "Высота" Рафаэль Аракельян. Обложка © VK / Рафаэль Аракельян

Водителем BMW, который вылетел с третьего этажа парковки в Краснодаре и разбился насмерть, оказался владелец местного центра восстановления личности. Об этом сообщает SHOT.

Момент падения BMW с парковки ТЦ "Галерея" в Краснодаре. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, за рулём автомобиля находился 37-летний Рафаэль Аракельян. Мужчина купил иномарку около месяца назад. В Краснодаре Аракельян руководил центром восстановления личности "Высота". В этом учреждении лечили людей от алкогольной, наркотической и игровой зависимостей.

Семья из трёх человек погибла после падения авто с парковки в ТЦ в Краснодаре. Фото © SHOT

Семья из трёх человек погибла после падения авто с парковки в ТЦ в Краснодаре. Фото © SHOT

СК рассматривает несколько версий произошедшего. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

В Краснодаре возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП, в котором погибли трое человек. Видео © Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю

Life.ru публикует видео с моментом смертельного пике BMW на парковке в Краснодаре
Life.ru публикует видео с моментом смертельного пике BMW на парковке в Краснодаре

Напомним, сегодня, 25 июня, в Краснодаре с третьего этажа многоярусной парковки в торговом центре "Галерея" вылетел автомобиль BMW. Внутри была семья из трёх человек: 37-летний мужчина, его супруга и 12-летний ребёнок. Все они погибли.

Дарья Нарыкова
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