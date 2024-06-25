Life.ru узнал личность водителя, который устроил смертельное пике на парковке в Краснодаре
SHOT: Водитель рухнувшего BMW в Краснодаре руководил центром восстановления
Руководитель центра восстановления личности "Высота" Рафаэль Аракельян. Обложка © VK / Рафаэль Аракельян
Водителем BMW, который вылетел с третьего этажа парковки в Краснодаре и разбился насмерть, оказался владелец местного центра восстановления личности. Об этом сообщает SHOT.
Момент падения BMW с парковки ТЦ "Галерея" в Краснодаре. Видео © SHOT
По информации телеграм-канала, за рулём автомобиля находился 37-летний Рафаэль Аракельян. Мужчина купил иномарку около месяца назад. В Краснодаре Аракельян руководил центром восстановления личности "Высота". В этом учреждении лечили людей от алкогольной, наркотической и игровой зависимостей.
Семья из трёх человек погибла после падения авто с парковки в ТЦ в Краснодаре. Фото © SHOT
СК рассматривает несколько версий произошедшего. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.
В Краснодаре возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП, в котором погибли трое человек. Видео © Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю
Напомним, сегодня, 25 июня, в Краснодаре с третьего этажа многоярусной парковки в торговом центре "Галерея" вылетел автомобиль BMW. Внутри была семья из трёх человек: 37-летний мужчина, его супруга и 12-летний ребёнок. Все они погибли.