Life.ru узнал личность водителя, который устроил смертельное пике на парковке в Краснодаре

Водителем BMW, который вылетел с третьего этажа парковки в Краснодаре и разбился насмерть, оказался владелец местного центра восстановления личности. Об этом сообщает SHOT.

Момент падения BMW с парковки ТЦ "Галерея" в Краснодаре. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, за рулём автомобиля находился 37-летний Рафаэль Аракельян. Мужчина купил иномарку около месяца назад. В Краснодаре Аракельян руководил центром восстановления личности "Высота". В этом учреждении лечили людей от алкогольной, наркотической и игровой зависимостей.

Семья из трёх человек погибла после падения авто с парковки в ТЦ в Краснодаре. Фото © SHOT

СК рассматривает несколько версий произошедшего. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.