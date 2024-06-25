Рябков: Сфера ядерного сдерживания гарантирует безопасность РФ на десятилетия

В России в сфере ядерного сдерживания за последние годы созданы такие заделы, что безопасность страны гарантирована на десятилетия вперёд. Такое заявление сделал заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

"Как неоднократно говорил президент, за последние годы созданы такие заделы, прежде всего в сфере ядерного сдерживания, которые позволяют нам гарантированно обеспечивать собственную безопасность на десятилетия вперёд", — сказал он, выступая на "Примаковских чтениях" в Москве.

Рябков также подчеркнул, что международное сообщество не должно допустить сползания мира в "ядерный хаос". По словам замглавы МИД РФ, страны Запада недооценивают готовность Москвы в любой ситуации обеспечить собственные интересы. Такая позиция США и Европы, как считает Рябков, может иметь "фатальный характер".