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Регион
25 июня, 17:33

На болгарской АЭС "Козлодуй" произошла утечка радиоактивной воды

На болгарской АЭС "Козлодуй" произошла утечка радиоактивной воды. Об этом сообщил директор атомной станции Валентин Николов.

По его словам, нештатную ситуацию зафиксировали в герметичной зоне шестого энергоблока. Ранее там был обнаружен дефект третьего парогенератора из-за ошибки сотрудника, которого уже отстранили от работы.

"Объём утечки составлял восемь кубометров. Всё убрано, опасности ни для людей на заводе, ни для окружающей среды нет. Это человеческая ошибка", — сказал Николов в эфире телеканала BTV.

АЭС "Козлодуй" ввели в эксплуатацию в 1974 году, она находится в 200 километрах от Софии. Изначально на объекте действовали шесть энергоблоков, однако работа первых четырёх была прекращена в 2000-х, когда Болгария стала членом Евросоюза. Ещё два прошли модернизацию и продолжают работать по сей день.

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А ранее сообщалось, что финская АЭС "Олкилуото-3" с самым мощным реактором в Европе вновь остановила работу. Как пояснили на станции, инцидент произошёл из-за неисправности турбины.

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VK / "Росатом"

Наталья Исакова
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