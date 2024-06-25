На болгарской АЭС "Козлодуй" произошла утечка радиоактивной воды. Об этом сообщил директор атомной станции Валентин Николов.

По его словам, нештатную ситуацию зафиксировали в герметичной зоне шестого энергоблока. Ранее там был обнаружен дефект третьего парогенератора из-за ошибки сотрудника, которого уже отстранили от работы.

"Объём утечки составлял восемь кубометров. Всё убрано, опасности ни для людей на заводе, ни для окружающей среды нет. Это человеческая ошибка", — сказал Николов в эфире телеканала BTV.

АЭС "Козлодуй" ввели в эксплуатацию в 1974 году, она находится в 200 километрах от Софии. Изначально на объекте действовали шесть энергоблоков, однако работа первых четырёх была прекращена в 2000-х, когда Болгария стала членом Евросоюза. Ещё два прошли модернизацию и продолжают работать по сей день.