"В панике делают отчаянные вещи": В США допустили возможность удара ВСУ по Запорожской АЭС

Киев из-за неспособности изменить в свою пользу ситуацию в зоне боевых действий может попытаться нанести удар по Запорожской АЭС. Об этом в эфире ютуб-канала Daniel Davis / Deep Dive заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.

Россия, по его словам, ясно дала понять, что не намерена атаковать ядерные объекты, а вот украинская армия может перейти эту "красную линию".