"В панике делают отчаянные вещи": В США допустили возможность удара ВСУ по Запорожской АЭС
Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ от отчаяния могут атаковать Запорожскую АЭС
Киев из-за неспособности изменить в свою пользу ситуацию в зоне боевых действий может попытаться нанести удар по Запорожской АЭС. Об этом в эфире ютуб-канала Daniel Davis / Deep Dive заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.
Россия, по его словам, ясно дала понять, что не намерена атаковать ядерные объекты, а вот украинская армия может перейти эту "красную линию".
"Когда они в панике и чувствуют, что их жизнь под угрозой, они делают отчаянные вещи. Это то, что мы наблюдаем сейчас на Украине", — заключил эксперт.
О том, что удары Украины по Запорожской АЭС чреваты ядерной катастрофой, ранее предупредил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. В Международном агентстве по ядерной энергетике также призывали немедленно прекратить атаки на ЗАЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, однако, не счёл достаточными доказательства вины ВСУ в обстрелах станции.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ