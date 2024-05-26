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Регион
25 мая, 22:31

"В панике делают отчаянные вещи": В США допустили возможность удара ВСУ по Запорожской АЭС

Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ от отчаяния могут атаковать Запорожскую АЭС

Киев из-за неспособности изменить в свою пользу ситуацию в зоне боевых действий может попытаться нанести удар по Запорожской АЭС. Об этом в эфире ютуб-канала Daniel Davis / Deep Dive заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.

Россия, по его словам, ясно дала понять, что не намерена атаковать ядерные объекты, а вот украинская армия может перейти эту "красную линию".

"Когда они в панике и чувствуют, что их жизнь под угрозой, они делают отчаянные вещи. Это то, что мы наблюдаем сейчас на Украине", — заключил эксперт.

Гросси выразил озабоченность из-за зависимости ЗАЭС от двух линий электропередачи
Гросси выразил озабоченность из-за зависимости ЗАЭС от двух линий электропередачи

О том, что удары Украины по Запорожской АЭС чреваты ядерной катастрофой, ранее предупредил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. В Международном агентстве по ядерной энергетике также призывали немедленно прекратить атаки на ЗАЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, однако, не счёл достаточными доказательства вины ВСУ в обстрелах станции.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Лариса Сафронова
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