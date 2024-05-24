Гросси выразил озабоченность из-за зависимости ЗАЭС от двух линий электропередач

Зависимость атомной электростанции в запорожском Энергодаре всего от двух линий электропередач вызывает озабоченность и заставляет сомневаться в жизнеспособности АЭС. Такими размышлениями поделился гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Глава МАГАТЭ сообщил, что в минувший четверг, 23 мая, станция вновь лишилась одного из двух источников электричества. На резервной линии энергообъект проработал несколько часов.