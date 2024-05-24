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23 мая, 22:46

Гросси выразил озабоченность из-за зависимости ЗАЭС от двух линий электропередач

Зависимость атомной электростанции в запорожском Энергодаре всего от двух линий электропередач вызывает озабоченность и заставляет сомневаться в жизнеспособности АЭС. Такими размышлениями поделился гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Глава МАГАТЭ сообщил, что в минувший четверг, 23 мая, станция вновь лишилась одного из двух источников электричества. На резервной линии энергообъект проработал несколько часов.

"То, что крупнейшая атомная станция Европы зависит от одной или двух линий электропередач, — глубокий источник озабоченности, очевидно, что это нежизнеспособно", — считает Гросси.

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Напомним, что сейчас энергоснабжение ЗАЭС обеспечивают две линии: "Днепровская" на 750 кВ и "Ферросплавная — 1" на 330 кВ. Одна из двух высоковольток периодически отключается. Ситуация на станции продолжает оставаться тревожной и очень хрупкой, считают в МАГАТЭ.

Обложка ©

Flickr / IAEA Imagebank

Илья Пушкарев
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