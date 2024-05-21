Гендиректор МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС очень хрупкой

"Я бы сказал, что ситуация продолжает оставаться тревожной, потому что в данный момент продолжается военная активность, и у нас было несколько эпизодов, один из которых снова привёл меня в Совет Безопасности", — сообщил чиновник РИА "Новости", напомнив про апрельские атаки беспилотников, в том числе на один из реакторов.