Гендиректор МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС очень хрупкой
Глава МАГАТЭ Гросси: Ситуация на ЗАЭС всё ещё остаётся тревожной и очень хрупкой
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Ситуация на Запорожской АЭС очень хрупкая, по-прежнему внушает тревогу. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"Я бы сказал, что ситуация продолжает оставаться тревожной, потому что в данный момент продолжается военная активность, и у нас было несколько эпизодов, один из которых снова привёл меня в Совет Безопасности", — сообщил чиновник РИА "Новости", напомнив про апрельские атаки беспилотников, в том числе на один из реакторов.
Напомним, ранее Рафаэль Гросси пообещал прямо указать на вину ВСУ в обстрелах Запорожской АЭС, если появятся "достаточные" доказательства этого. При этом в РФ заявили, что причастность Украины к обстрелам очевидна, а МАГАТЭ и Гросси занимаются обелением киевского режима.