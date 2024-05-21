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Регион
21 мая, 03:58

Гендиректор МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС очень хрупкой

Глава МАГАТЭ Гросси: Ситуация на ЗАЭС всё ещё остаётся тревожной и очень хрупкой

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Ситуация на Запорожской АЭС очень хрупкая, по-прежнему внушает тревогу. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Я бы сказал, что ситуация продолжает оставаться тревожной, потому что в данный момент продолжается военная активность, и у нас было несколько эпизодов, один из которых снова привёл меня в Совет Безопасности", — сообщил чиновник РИА "Новости", напомнив про апрельские атаки беспилотников, в том числе на один из реакторов.

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Напомним, ранее Рафаэль Гросси пообещал прямо указать на вину ВСУ в обстрелах Запорожской АЭС, если появятся "достаточные" доказательства этого. При этом в РФ заявили, что причастность Украины к обстрелам очевидна, а МАГАТЭ и Гросси занимаются обелением киевского режима.

Лариса Сафронова
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