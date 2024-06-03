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3 июня, 13:50

Финская АЭС с самым мощным реактором в Европе вновь остановила работу

TVO: В Финляндии из-за дефекта турбины остановили работу АЭС "Олкилуото-3"

АЭС "Олкилуото-3" в Финляндии. Обложка © X / tvo_fi

АЭС "Олкилуото-3" в Финляндии. Обложка © X / tvo_fi

Работа финской атомной электростанции "Олкилуото-3" приостановлена из-за неисправности турбины. Об этом сообщила компания Teollisuuden Voima, которая владеет АЭС.

"Событие не оказывает никакого влияния на ядерную безопасность", говорится в публикации Teollisuuden Voima.

Инцидент случился в 11:41 по местному времени (такое же, как в Москве), выработка электроэнергии на объекте приостановлена. Причина возникновения неисправности выясняется.

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Напомним, что находящаяся на берегу Ботнического залива "Олкилуото-3" уже экстренно приостанавливала работу чуть более полугода назад. Тогда это произошло из-за аварии на одном из приоритетных узлов АЭС. Не прошло и месяца после этого, как реактор остановили из-за нового сбоя, на этот раз в турбинном зале.

Юрий Лысенко
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