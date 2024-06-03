Финская АЭС с самым мощным реактором в Европе вновь остановила работу

Работа финской атомной электростанции "Олкилуото-3" приостановлена из-за неисправности турбины. Об этом сообщила компания Teollisuuden Voima, которая владеет АЭС.

"Событие не оказывает никакого влияния на ядерную безопасность", — говорится в публикации Teollisuuden Voima.

Инцидент случился в 11:41 по местному времени (такое же, как в Москве), выработка электроэнергии на объекте приостановлена. Причина возникновения неисправности выясняется.