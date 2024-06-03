Финская АЭС с самым мощным реактором в Европе вновь остановила работу
TVO: В Финляндии из-за дефекта турбины остановили работу АЭС "Олкилуото-3"
АЭС "Олкилуото-3" в Финляндии. Обложка © X / tvo_fi
Работа финской атомной электростанции "Олкилуото-3" приостановлена из-за неисправности турбины. Об этом сообщила компания Teollisuuden Voima, которая владеет АЭС.
"Событие не оказывает никакого влияния на ядерную безопасность", — говорится в публикации Teollisuuden Voima.
Инцидент случился в 11:41 по местному времени (такое же, как в Москве), выработка электроэнергии на объекте приостановлена. Причина возникновения неисправности выясняется.
Напомним, что находящаяся на берегу Ботнического залива "Олкилуото-3" уже экстренно приостанавливала работу чуть более полугода назад. Тогда это произошло из-за аварии на одном из приоритетных узлов АЭС. Не прошло и месяца после этого, как реактор остановили из-за нового сбоя, на этот раз в турбинном зале.