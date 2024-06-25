Патриарх Кирилл встретился с освобождённым Киевом из-под стражи митрополитом УПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с отпущенным Киевом по его ходатайству митрополитом Тульчинским и Брацлавским Ионафаном (Анатолием Елецких). Об этом сообщает пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).

Встреча священнослужителей прошла в патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве. В её рамках глава РПЦ вручил митрополиту Ионафану орден преподобного Сергия Радонежского I степени.

"Ваше Святейшество, благодарю вас за труды, благодаря которым я ныне оказался в этом святом месте. Не посрамить ваше имя было моей задачей, и это придавало мне силы в сопротивлении злу", — поблагодарил митрополит Ионафан патриарха Кирилла.