Патриарх Кирилл встретился с освобождённым Киевом из-под стражи митрополитом УПЦ
Патриарх Кирилл встретился с митрополитом УПЦ, которого Киев освободил из-под стражи. Обложка © Сайт РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с отпущенным Киевом по его ходатайству митрополитом Тульчинским и Брацлавским Ионафаном (Анатолием Елецких). Об этом сообщает пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).
Встреча священнослужителей прошла в патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве. В её рамках глава РПЦ вручил митрополиту Ионафану орден преподобного Сергия Радонежского I степени.
"Ваше Святейшество, благодарю вас за труды, благодаря которым я ныне оказался в этом святом месте. Не посрамить ваше имя было моей задачей, и это придавало мне силы в сопротивлении злу", — поблагодарил митрополит Ионафан патриарха Кирилла.
Напомним, митрополит УПЦ Ионафан прошлым летом получил пять лет тюрьмы на Украине. Его обвинили в "оправдании СВО, попытке свержения конституционного строя, посягательстве на территориальную целостность Незалежной, а также критике церковного раскола". На этих выходных священнослужителя освободили по ходатайству патриарха Кирилла, который обращался за посредничеством к папе Римскому и представителям других церквей.