Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 19:03

Президент Чехии заявил, что Россия сохранит контроль над новыми регионами

Президент Чехии Павел: РФ, скорее всего, сохранит контроль над новыми регионами

Россия, скорее всего, сохранит контроль над своими новыми территориями, заявил на конференции в швейцарском Бюргенштоке, которая прошла 15–16 июня, президент Чехии Петр Павел. Об этом пишет Time.

"В интервью в Бюргенштоке он сказал <…>, что Россия, скорее всего, сохранит контроль над новыми землями", — говорится в материале.

Помимо этого чешский политик считает, что у киевского режима не получится обернуть конфликт в "быстрый успех". В то же время, по его словам, так называемый демократический мир будет продолжать осуждать воссоединение регионов с Россией.

"Родиной не торгуем!": Захарова исключила отказ России от территорий в обмен на замороженные активы
"Родиной не торгуем!": Захарова исключила отказ России от территорий в обмен на замороженные активы

Стоит отметить, что пару недель назад по этому поводу в ходе встречи с руководством Министерства иностранных дел РФ высказывался российский лидер Владимир Путин. Он заявил, что новые территории навсегда с Россией и это больше не может обсуждаться.

Обложка ©

Wikipedia / Martin Strachoň

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • чехия
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
  • ЛНР
  • Херсонская область
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров