Президент Чехии заявил, что Россия сохранит контроль над новыми регионами
Президент Чехии Павел: РФ, скорее всего, сохранит контроль над новыми регионами
Россия, скорее всего, сохранит контроль над своими новыми территориями, заявил на конференции в швейцарском Бюргенштоке, которая прошла 15–16 июня, президент Чехии Петр Павел. Об этом пишет Time.
"В интервью в Бюргенштоке он сказал <…>, что Россия, скорее всего, сохранит контроль над новыми землями", — говорится в материале.
Помимо этого чешский политик считает, что у киевского режима не получится обернуть конфликт в "быстрый успех". В то же время, по его словам, так называемый демократический мир будет продолжать осуждать воссоединение регионов с Россией.
Стоит отметить, что пару недель назад по этому поводу в ходе встречи с руководством Министерства иностранных дел РФ высказывался российский лидер Владимир Путин. Он заявил, что новые территории навсегда с Россией и это больше не может обсуждаться.
Wikipedia / Martin Strachoň