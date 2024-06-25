Президент Чехии заявил, что Россия сохранит контроль над новыми регионами

Россия, скорее всего, сохранит контроль над своими новыми территориями, заявил на конференции в швейцарском Бюргенштоке, которая прошла 15–16 июня, президент Чехии Петр Павел. Об этом пишет Time.

"В интервью в Бюргенштоке он сказал <…>, что Россия, скорее всего, сохранит контроль над новыми землями", — говорится в материале.

Помимо этого чешский политик считает, что у киевского режима не получится обернуть конфликт в "быстрый успех". В то же время, по его словам, так называемый демократический мир будет продолжать осуждать воссоединение регионов с Россией.