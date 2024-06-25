Избран новый генсек Совета Европы

Таким образом, Берсе сменит на этой должности представительницу Хорватии Марию Пейчинович-Бурич. Она была генеральным секретарём Совета Европы с 18 сентября 2019 года. Берсе 52 года, он занимал должность президента Швейцарии с 1 января по 31 декабря 2023-го.