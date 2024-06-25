Избран новый генсек Совета Европы
Генеральным секретарём Совета Европы избран экс-президент Швейцарии Ален Берсе
Ален Берсе. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Alain Berset
Новым генсеком Совета Европы во вторник, 25 июня, избран экс-президент Швейцарии Ален Берсе. Как сообщает Agence France-Presse (AFP), мандат начнёт действовать 18 сентября.
Таким образом, Берсе сменит на этой должности представительницу Хорватии Марию Пейчинович-Бурич. Она была генеральным секретарём Совета Европы с 18 сентября 2019 года. Берсе 52 года, он занимал должность президента Швейцарии с 1 января по 31 декабря 2023-го.
Ранее во вторник страны ЕС приняли решение о выдвижении Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на пост главы Еврокомиссии. А новым верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности станет эстонский премьер Кая Каллас. В свою очередь бывший премьер Португалии Антониу Кошта займёт пост председателя Евросовета.