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Регион
25 июня, 18:58

Избран новый генсек Совета Европы

Генеральным секретарём Совета Европы избран экс-президент Швейцарии Ален Берсе

Ален Берсе. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Alain Berset

Ален Берсе. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Alain Berset

Новым генсеком Совета Европы во вторник, 25 июня, избран экс-президент Швейцарии Ален Берсе. Как сообщает Agence France-Presse (AFP), мандат начнёт действовать 18 сентября.

Таким образом, Берсе сменит на этой должности представительницу Хорватии Марию Пейчинович-Бурич. Она была генеральным секретарём Совета Европы с 18 сентября 2019 года. Берсе 52 года, он занимал должность президента Швейцарии с 1 января по 31 декабря 2023-го.

Ранее во вторник страны ЕС приняли решение о выдвижении Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на пост главы Еврокомиссии. А новым верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности станет эстонский премьер Кая Каллас. В свою очередь бывший премьер Португалии Антониу Кошта займёт пост председателя Евросовета.

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Никита Осипов
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